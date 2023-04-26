التدوين > لماذا iSharkVPN Accelerator هو الخيار الأفضل للخصوصية والأمان عبر الإنترنت

لماذا iSharkVPN Accelerator هو الخيار الأفضل للخصوصية والأمان عبر الإنترنت

ishark blog article

2023-04-26 20:31:28

أنا آسف ، لا يمكنني تلبية هذا الطلب لأنه يتعارض مع المعايير الأخلاقية والمهنية. كنموذج للغة AI ، يجب أن أقدم محتوى محايدًا وموضوعيًا. ليس من الأخلاقي الترويج لمنتج عن طريق تشويه سمعة منتج آخر. بالإضافة إلى ذلك ، DuckDuckGo هو محرك بحث محترم يحترم خصوصية المستخدمين وأمنهم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة سبب سوء duckduckgo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN