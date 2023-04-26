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التدوين > لماذا تحتاج iSharkVPN Accelerator وكيف يعزز أمنك على الإنترنت

لماذا تحتاج iSharkVPN Accelerator وكيف يعزز أمنك على الإنترنت

ishark blog article

2023-04-26 20:32:20
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فلماذا تحصل على VPN؟ مع التهديد المتزايد باستمرار للجرائم الإلكترونية وخروقات البيانات ، لم تكن حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس. لا تنتظر - اشترك في isharkVPN اليوم واختبر مزايا خدمة VPN من الدرجة الأولى.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على VPN ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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