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حماية خصوصيتك مع IsharkVPN Accelerator وداعًا للمكالمات غير المرغوب فيها

ishark blog article

2023-04-26 20:33:19

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تتساءل غالبًا لماذا تتلقى عددًا هائلاً من مكالمات البريد العشوائي؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بسرعات الاتصال الأسرع. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يجعلها أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى. وهذا يعني تنزيلات أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتجربة أكثر إمتاعًا عبر الإنترنت بشكل عام.



لكن هذا ليس كل شيء. نحن نتفهم الإحباط الناجم عن تلقي عدد لا يحصى من مكالمات البريد العشوائي ، ولهذا السبب نقدم طبقة إضافية من الحماية من خلال ميزة الهاتف الآمن عبر الإنترنت. تعمل تقنيتنا على تصفية مكالمات البريد العشوائي وحماية معلوماتك الشخصية من المحتالين والمتسللين المحتملين.



سواء كنت تعمل من المنزل أو تبث برامجك المفضلة ، فإن مسرع isharkVPN هو أداة لا غنى عنها لتحسين تجربتك على الإنترنت. فما تنتظرون؟ انضم إلى ملايين المستخدمين الراضين وقم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تلقيت الكثير من المكالمات غير المرغوب فيها ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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