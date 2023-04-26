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قم بتأمين اتصالك مع isharkVPN Accelerator ووقف الأرقام المحظورة من الاتصال بجهاز iPhone الخاص بك

ishark blog article

2023-04-26 20:33:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط عند بث المحتوى المفضل لديك؟ هل خصوصيتك على الإنترنت مصدر قلق؟ إذن لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN!



توفر تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتصفحًا خاصًا وآمنًا. مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى من أي مكان في العالم دون قيود أو رقابة.



ولكن ماذا لو كنت لا تزال تتلقى مكالمات من رقم محظور على جهاز iPhone الخاص بك؟ فريق الخبراء لدينا لديه الجواب. أولاً ، حاول إعادة ضبط هاتفك وتحديث برنامجك. إذا استمرت المكالمات ، يمكنك استخدام isharkVPN لتغيير موقعك الافتراضي ومنع المتصل من الوصول إليك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بمزايا الإنترنت السريع والآمن وحماية خصوصيتك عبر الإنترنت. لا تدع السرعات البطيئة أو المكالمات غير المرغوب فيها تفسد تجربتك على الإنترنت - جرب isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا لا يزال الرقم المحظور يتصل بي على iPhone ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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