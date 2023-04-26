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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:33:34

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN!



نعلم جميعًا مدى أهمية حماية خصوصيتنا وأماننا عبر الإنترنت باستخدام VPN. ومع ذلك ، في بعض الأحيان تكون المقايضة لهذه الحماية هي سرعات الإنترنت البطيئة. هذا بسبب عملية التشفير التي تستخدمها شبكات VPN لتأمين بياناتك. كلما زاد التشفير ، كانت سرعات الإنترنت لديك أبطأ.



ولكن مع مسرع iSharkVPN ، لن تضطر إلى التضحية بالسرعة من أجل الأمان. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات أعلى عند الاتصال بشبكة VPN. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن شبكة الخوادم الخاصة بنا المنتشرة في جميع أنحاء العالم أنه يمكنك الوصول إلى المحتوى والمواقع الإلكترونية من أي مكان ، دون أي تباطؤ.



ليس ذلك فحسب ، بل يقدم iSharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى مثل التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ومفتاح القفل لحماية بياناتك وخصوصيتك في جميع الأوقات. يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن للعلم أن معلوماتك آمنة ومأمونة.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة بينما يمكنك التمتع بالسرعة والأمان مع مسرع iSharkVPN؟ اشترك الآن واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة دون المساومة على خصوصيتك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يكون الإنترنت بطيئًا عند الاتصال بشبكة vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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