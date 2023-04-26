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قل وداعًا للتباطؤ مع iSharkVPN Accelerator: الحل لمشكلات Xbox الخاصة بـ Apex

ishark blog article

2023-04-26 20:35:10

هل تجد نفسك غالبًا محبطًا بسبب الأداء البطيء لـ Apex Legends على Xbox الخاص بك؟ هل سئمت من التأخير والتأخير أثناء اللعب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



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ولكن لماذا يعتبر Apex Legends بطيئًا جدًا على Xbox في المقام الأول؟ تكمن الإجابة في البنية التحتية للعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. تعتمد Apex Legends على نظام الند للند ، مما يعني أن اللاعبين مرتبطون مباشرة ببعضهم البعض بدلاً من خادم مركزي. يمكن أن يؤدي هذا إلى تأخر وتأخير أثناء اللعب ، خاصة عند اللعب مع لاعبين بعيدًا عنك.



لحسن الحظ ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز هذه المشكلات والاستمتاع باتصال سريع وموثوق بخوادم الألعاب. من خلال الاتصال بخادم VPN قريب ، يمكنك تقليل المسافة بين Xbox وخادم اللعبة ، مما يؤدي إلى تقليل زمن الوصول وسرعة اللعب.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يكون Apex بطيئًا للغاية على xbox ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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