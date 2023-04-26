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أطلق العنان للسرعة الحقيقية لشبكتك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-26 20:35:54

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند محاولة بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



مع iSharkVPN ، يمكنك تجاوز اختناق الإنترنت وزيادة سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪. لكن لماذا الإنترنت بطيء جدًا في المقام الأول؟ أحد المذنبين الرئيسيين هو مزود خدمة الإنترنت (ISP). على سبيل المثال ، من المعروف أن AT&T تخنق سرعات الإنترنت لعملائها خلال أوقات ذروة الاستخدام.



ولكن مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك تجاوز هذا الاختناق والاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة طوال اليوم ، كل يوم. سواء كنت تقوم بالبث المباشر أو اللعب أو تتصفح الويب فقط ، فإن iSharkVPN يغطيك.



بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات الأمان المتقدمة لـ iSharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين. فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN اليوم واستمتع بأقصى سرعة وأمان للإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالبطء الشديد والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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