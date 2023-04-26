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جرب إنترنت سريع البرق مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:37:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. تعمل تقنيتنا الحديثة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة وبثًا غير متقطع.



ولكن ماذا عن مشكلات محرك البحث المزعجة؟ هل لاحظت ظهور Bing في متصفح Chrome؟ هذه مشكلة شائعة يواجهها العديد من الأشخاص ، ولكن لحسن الحظ ، يمكن أن يساعد iSharkVPN Accelerator في حل هذه المشكلة أيضًا. باستخدام خدمة VPN الخاصة بنا ، يمكنك تغيير موقعك الافتراضي ومنع Bing من الظهور تلقائيًا في متصفحك.



لذلك لا يقوم iSharkVPN Accelerator بتحسين سرعة الإنترنت وإمكانيات البث فحسب ، بل يساعد أيضًا في حماية خصوصيتك ومنع التغييرات غير المرغوب فيها في محرك البحث. لا تدع الإنترنت البطيء ومحركات البحث غير المرغوب فيها تدمر تجربتك على الإنترنت. قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يظهر bing في الكروم ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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