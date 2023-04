التدوين > تخلص من Call of Duty Lag مع iSharkVPN Accelerator

تخلص من Call of Duty Lag مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:37:22

هل أنت لاعب متعطش لـ Call of Duty؟ هل تجد نفسك محبطًا باستمرار بسبب البطء وسرعات الإنترنت البطيئة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا للتباطؤ ومرحبا باللعب المستمر. تعمل تقنيتنا على توجيه حركة المرور الخاصة بك عبر أسرع الخوادم ، مما يؤدي إلى تحسين اختبار ping وتقليل التأخير. قل وداعًا للاتصالات البطيئة المحبطة ومرحبًا بتجربة لعب سلسة.



لكن لماذا تأخر Call of Duty سيئ للغاية في المقام الأول؟ من المحتمل أن يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل ، بما في ذلك ازدحام الشبكة ومشكلات الخادم والأجهزة القديمة. ولكن مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك مواجهة هذه المشكلات والارتقاء بلعبك إلى المستوى التالي.



لا تدع التأخير يفسد تجربة اللعب الخاصة بك بعد الآن. اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم وعد للسيطرة على المنافسة في Call of Duty.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تأخر Call of duty سيئًا للغاية ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

