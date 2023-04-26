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قم بتحسين سرعة الخلاف مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:38:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت المحبطة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لتصفح وبث مباشر على الإنترنت بدون تأخير.



مع مسرع isharkVPN ، يتم تحسين اتصالك بالإنترنت لتحقيق أعلى أداء. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بسرعات فائقة السرعة ، وهي مثالية لبث برامجك وأفلامك المفضلة.



لكن الأمر لا يتعلق فقط بالبث المباشر - فمسرع isharkVPN يعمل أيضًا على العجائب للألعاب عبر الإنترنت. مع تقليل التأخير وزيادة الاستقرار ، يمكنك الاستمتاع بلعب سلس دون انقطاع.



وإذا وجدت أن Discord بطيء على الكمبيوتر المحمول الخاص بك ، فيمكن أن يوفر مسرع isharkVPN الدفعة التي تحتاجها. من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت ، ستتمتع بمحادثات صوتية فائقة الوضوح ، ومراسلة فورية ، ومشاركة سلسة للملفات.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والتجارب المحبطة عبر الإنترنت؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بالإنترنت بالطريقة التي كان من المفترض أن تكون - سريعًا وموثوقًا وخاليًا من الإجهاد.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يكون الخلاف بطيئًا على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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