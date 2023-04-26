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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-26 20:38:43

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ هل تخشى على خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا مزيد من البحث ، لأن iSharkVPN Accelerator موجود هنا لحل جميع مشكلاتك على الإنترنت.



iSharkVPN Accelerator هي أداة مبتكرة تعزز سرعة اتصالك بالإنترنت بنسبة تصل إلى 50٪. إنه يعمل عن طريق تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول بين جهازك والخادم. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتصفح سريع للغاية.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر لك iSharkVPN Accelerator أيضًا خصوصية وأمانًا كاملين عبر الإنترنت. بفضل تقنية التشفير المتقدمة ، فإنه يحمي أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمتسللين. يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن ، مع العلم أن معلوماتك الحساسة آمنة وسليمة.



وبالحديث عن التصفح ، هل لاحظت أن Chrome يستخدم Bing بدلاً من Google كمحرك البحث الافتراضي الخاص به؟ لقد تسبب هذا في الكثير من الارتباك والإحباط بين مستخدمي Chrome ، الذين اعتادوا على استخدام Google في عمليات البحث الخاصة بهم. ولكن لماذا يحدث هذا؟



السبب وراء هذا التغيير هو أن Microsoft ، التي تمتلك Bing ، قد وقعت صفقة مع Google لاستخدام تقنيتها في نتائج البحث الخاصة بها. هذا يعني أنه عند البحث في Bing ، فأنت بالفعل تستخدم محرك بحث Google. لذلك ، بطريقة ما ، لا يزال مستخدمو Chrome يستخدمون Google في عمليات البحث الخاصة بهم ، حتى لو كان ذلك من خلال Bing.



ولكن إذا كنت لا تزال غير مرتاح لهذا الإعداد ، فيمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجاوز محرك البحث الافتراضي هذا واستخدام Google مباشرة. هذا يعني أن عمليات البحث الخاصة بك ستكون أسرع وأكثر موثوقية ، ويمكنك الاستمتاع بمزايا خوارزميات البحث القوية من Google.



فما تنتظرون؟ جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بأقصى سرعة وأمان للإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت والخصوصية المعرضة للخطر. وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك استخدام Google في عمليات البحث التي تجريها ، تمامًا كما تفعل دائمًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستخدم chrome bing بدلاً من google ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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