التدوين > تخلص من تأخير Fortnite مع iSharkVPN Accelerator

تخلص من تأخير Fortnite مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:41:08

هل سئمت من تجربة التأخير أثناء لعب Fortnite؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



بصفتك لاعبًا في Fortnite ، فأنت تعلم أن التأخر يمكن أن يفسد تجربة اللعب تمامًا. يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك الاتصال البطيء بالإنترنت أو ارتفاع مستوى اختبار الاتصال أو مشكلات الخادم. ولكن ماذا لو قلنا لك أن هناك حلًا يمكن أن يساعد في التخفيف من هذه المشكلات؟



تم تصميم iSharkVPN Accelerator لمساعدتك على تحقيق سرعات اتصال أسرع وتقليل اختبار الاتصال أثناء اللعب. باستخدام اتصال VPN ، يمكنك تجاوز اختناق الإنترنت ، وهو عندما يقوم مزود خدمة الإنترنت الخاص بك عن قصد بإبطاء سرعة الاتصال لديك. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تستخدم اتصال إنترنت مشترك أو إذا كانت خطة الإنترنت الخاصة بك تحتوي على حدود للبيانات.



بالإضافة إلى تحسين سرعة الاتصال ، يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا طبقة إضافية من الأمان. مع زيادة شعبية الألعاب عبر الإنترنت ، كانت هناك زيادة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف اللاعبين. باستخدام VPN ، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية ومنع المتسللين من الوصول إلى بياناتك.



إذن لماذا Fortnite laggy في المقام الأول؟ قد يكون أحد الأسباب هو ارتفاع الطلب على خوادم اللعبة ، خاصة خلال ساعات الذروة. سبب آخر قد يكون بسبب موقع خوادم اللعبة. إذا كنت تلعب من منطقة بعيدة عن الخادم ، فقد تواجه زمن انتقال أعلى ، مما يؤدي إلى تأخر.



ولكن مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك اختيار الاتصال بخادم يقع بالقرب من خادم اللعبة ، مما يقلل من زمن الوصول ويحسن تجربة اللعب بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال دعم عملاء iSharkVPN على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك تلقي المساعدة في أي وقت تواجه فيه أية مشكلات.



لا تدع التأخير يفسد متعة Fortnite. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتجربة لعب أكثر سلاسة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN