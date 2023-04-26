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حماية بياناتك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:44:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس أينما كنت.



لكن فوائد مسرع iSharkVPN لا تتوقف عند هذا الحد. هل تعلم أن الشركات تجمع بياناتك وتستخدمها لمصلحتها الخاصة؟ هذا يمكن أن يؤدي إلى الإعلانات المستهدفة أو الأسوأ من ذلك ، سرقة الهوية. باستخدام مسرع iSharkVPN ، يتم تشفير نشاطك على الإنترنت تمامًا ويتم الحفاظ على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين.



لا تدع الشركات تستفيد من معلوماتك الشخصية. تحكم في استخدامك للإنترنت مع تسريع iSharkVPN. اشترك الآن واستمتع بمزايا سرعات الإنترنت الفائقة والخصوصية الكاملة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا من السيئ أن تمتلك الشركات بياناتك ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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