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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator واحم خصوصيتك باستخدام ميزة "لماذا يتم تشغيل الكاميرا الخاصة بي"

ishark blog article

2023-04-26 14:33:39

هل سئمت من تباطؤ اتصالك بالإنترنت عندما تكون في أمس الحاجة إليه؟ قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالسرعات الفائقة باستخدام مسرع isharkVPN.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا عن طريق ضغط البيانات قبل إرسالها عبر الإنترنت ، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه البيانات للوصول إلى وجهتها. هذا يعني أنه يمكنك دفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح الويب دون أي انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات خصوصية وأمان من الدرجة الأولى. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص التجسس على أنشطتك عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود خوادم في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى من أي مكان في العالم.



الآن ، قد تتساءل ، "لماذا يتم تشغيل الكاميرا الخاصة بي؟" حسنًا ، هذا لأن isharkVPN يقدم ميزة تسمى "مفتاح القفل". تضمن هذه الميزة أنه في حالة انقطاع اتصال VPN الخاص بك ، سيتم إغلاق اتصالك بالإنترنت على الفور ، مما يمنع أي تسرب محتمل لمعلوماتك الشخصية.



لا تقبل الإنترنت البطيء وغير الآمن. قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يتم تشغيل الكاميرا الخاصة بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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