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عزز الأمان والخصوصية عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-26 14:34:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن سرعات فائقة بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا ميزات خصوصية وأمان لا مثيل لها ، بما في ذلك تشفير بدرجة عسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. لذا يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



وإذا كنت تتساءل عن سبب استمرار ظهور حسابك المحذوف على Facebook ، فيمكن أن يساعدك isharkVPN في ذلك أيضًا. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا الوصول إلى الإنترنت من موقع مختلف ، مما يجعل من الممكن تجاوز أي قيود أو رقابة إقليمية. لذلك يمكنك أخيرًا حذف حسابك على Facebook للأبد ، دون القلق بشأن استمرار ظهوره.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة أو الخصوصية المخترقة. اشترك في isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا لا يزال حسابي المحذوف على facebook مرئيًا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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