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تخلص من تأخير Fortnite مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 14:36:52

هل سئمت من تجربة التأخير أثناء لعب Fortnite؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. يمكن لهذه الأداة القوية تحسين تجربة اللعب الخاصة بك عن طريق تقليل التأخير وزيادة السرعة وتوفير اتصال إنترنت ثابت.



في بعض الأحيان ، قد يرجع سبب تأخر Fortnite إلى المسافة بين جهازك وخوادم اللعبة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاتصال بالخوادم في مواقع مختلفة ، مما يضمن اتصالاً أسرع وأكثر استقرارًا. هذا يعني أنه بغض النظر عن مكان وجودك في العالم ، يمكنك الاستمتاع بتجربة ألعاب سلسة.



سبب آخر لتأخر Fortnite قد يكون بسبب ازدحام الإنترنت. عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من الأجهزة المتصلة بالشبكة نفسها ، فقد يتسبب ذلك في بطء سرعة الإنترنت ويؤدي إلى تأخير. ومع ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجنب هذه المشكلة باستخدام عنوان IP مخصص. يضمن ذلك عدم مشاركة اتصال الإنترنت مع الآخرين ، مما يوفر لك تجربة لعب سلسة.



يعطي مسرع isharkVPN أيضًا الأولوية لحركة مرور الألعاب ، مما يضمن إعطاء الأولوية لبيانات الألعاب الخاصة بك على حركة المرور الأخرى على الإنترنت. هذا يعني أن تجربة اللعب الخاصة بك لن تتعرض أبدًا للخطر من خلال أنشطة الإنترنت الأخرى ، مثل التصفح أو البث.



فلماذا تعاني من تأخر Fortnite بينما يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب سلسة مع مسرع isharkVPN؟ جربه اليوم واختبر الفرق بشكل مباشر.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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