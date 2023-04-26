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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وإصلاح إعادة توجيه بحث Google إلى Yahoo

عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وإصلاح إعادة توجيه بحث Google إلى Yahoo

ishark blog article

2023-04-26 14:37:29
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة مع الحفاظ على أمان وخصوصية VPN.

ولكن قد تسأل لماذا يذهب بحث Google الخاص بي إلى Yahoo؟ حسنًا ، قد يكون هذا بسبب عدد من الأسباب مثل البرامج الضارة أو إعدادات المتصفح أو حتى DNS مسروق. ومع ذلك ، مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تطمئن إلى أن عمليات البحث الخاصة بك آمنة ومأمونة ، ولن يتم إعادة توجيهك إلى مواقع غير مرغوب فيها.

يعمل مسرع VPN الخاص بنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول وزيادة السرعة. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الويب بسهولة ، دون الحاجة إلى القلق بشأن أوقات التحميل البطيئة أو التخزين المؤقت.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا اتصالاً آمنًا وخاصًا بالإنترنت ، مما يحافظ على أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. من خلال تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا ، يمكنك التأكد من حماية بياناتك من المتسللين وأعين التجسس.

لذا ، لا تدع السرعات البطيئة أو المخاوف الأمنية تعيقك بعد الآن! جرب iSharkVPN Accelerator اليوم وجرب مزايا اتصال إنترنت سريع وآمن وخاص.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يذهب بحث Google الخاص بي إلى yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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