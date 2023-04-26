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حافظ على سجل البحث الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 14:37:36

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكننا زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 70٪ ، مما يمنحك إمكانات تصفح وتنزيل فائقة السرعة.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. نعطي الأولوية أيضًا لأمنك عبر الإنترنت ، حيث نقوم بتشفير جميع أنشطتك عبر الإنترنت لضمان حماية معلوماتك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام ، يمكنك الاتصال بخوادمنا بنقرة واحدة فقط.



بالحديث عن الخصوصية عبر الإنترنت ، هل تساءلت يومًا عن سبب عدم حذف سجل بحث Google الخاص بك؟ يعتقد العديد من مستخدمي الإنترنت أن مسح سجل التصفح سيمحو كل آثار نشاطهم على الإنترنت ، لكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة. لا يزال بإمكان مزود خدمة الإنترنت (ISP) وحتى Google نفسها تتبع سجل البحث الخاص بك وتخزينه ، حتى إذا قمت بحذفه من متصفحك.



هذا هو المكان الذي يأتي فيه isharkVPN. من خلال تشفير نشاطك عبر الإنترنت وتوجيهه عبر خوادمنا الآمنة ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن خصوصيتك محمية. ومن خلال أداة التسريع الخاصة بنا ، ستختبر سرعات تصفح فائقة السرعة مع الحفاظ على سرية هويتك تمامًا.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر المزيج المطلق من السرعة والأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا لا يتم حذف سجل بحث Google الخاص بي ، والاستمتاع بالتصفح الآمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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