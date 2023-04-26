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التدوين > حماية هويتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

حماية هويتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 14:39:49
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى بعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يؤدي إلى سرعات تنزيل وتحميل أسرع.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان والخصوصية. من خلال بروتوكولات التشفير الآمنة وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن ، مع العلم أن نشاطك على الإنترنت محمي بالكامل.

ولأولئك الذين يتساءلون "لماذا IP الخاص بي؟" - تخفي isharkVPN أيضًا عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على الأطراف الثالثة تتبع نشاطك أو موقعك على الإنترنت. تضمن طبقة إخفاء الهوية الإضافية هذه حماية خصوصيتك بالكامل أثناء تصفح الويب.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة تصفح الإنترنت المطلقة. من خلال تقنية التسريع الخاصة بنا وميزات الأمان المتقدمة وإمكانيات إخفاء عنوان IP ، سوف تتساءل كيف عشت بدوننا.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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