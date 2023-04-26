التدوين > قل وداعًا لـ Strict NAT مع iSharkVPN Accelerator

قل وداعًا لـ Strict NAT مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 14:42:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت و NAT الصارمة التي تمنعك من لعب ألعابك المفضلة على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل التأخير وتحسين سرعات التنزيل والتحميل. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس والألعاب.



ولكن ماذا عن NAT الصارمة؟ لا تقلق ، لقد وفرت لك iSharkVPN تغطيتك. يتجاوز جدار حماية NAT الخاص بنا القيود المفروضة على اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك الاتصال بسهولة والاستمتاع باللعب دون انقطاع.



بالإضافة إلى ذلك ، من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت آمن ومأمون.



لا تدع السرعات البطيئة و NAT الصارمة تعيقك عن العمل لفترة أطول. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا هو وطني صارم ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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