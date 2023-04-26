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عزز اتصالك بالإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 14:42:55

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث أفلامك المفضلة أو لعب الألعاب عبر الإنترنت؟ هل تجد نفسك محبطًا من نوع NAT المعتدل الذي يحد من اتصالك؟



حسنًا ، لا تخف أكثر! مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت وتقليل التأخير. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح بنقل أسرع للبيانات وتجارب أكثر سلاسة عبر الإنترنت.



ولكن ما هو نوع NAT بالضبط؟ NAT (ترجمة عنوان الشبكة) هي طريقة لتعيين عناوين IP للأجهزة الموجودة على الشبكة. يحدد نوع NAT الخاص بك كيفية اتصال جهازك بالأجهزة الأخرى عبر الإنترنت. يمكن لنوع NAT المعتدل أن يحد من الاتصال والوظائف عبر الإنترنت ، بينما يسمح نوع NAT المفتوح بالاتصال والوظائف الكاملة.



باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك تحسين نوع NAT الخاص بك من متوسط إلى مفتوح ، مما يسمح باتصال ووظائف أفضل عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن خدمة VPN الخاصة بنا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت ، مما يحافظ على أمان معلوماتك الشخصية من المتسللين والتهديدات عبر الإنترنت.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة ونوع NAT المعتدل. قم بالترقية إلى isharkVPN واستمتع بسرعات أعلى واتصال أفضل اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا هو نوع nat الخاص بي معتدلًا ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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