التدوين > لماذا يستخدم Safari My Yahoo بدلاً من Google؟ اعثر على الحل مع iSharkVPN Accelerator!

لماذا يستخدم Safari My Yahoo بدلاً من Google؟ اعثر على الحل مع iSharkVPN Accelerator!

ishark blog article

2023-04-26 09:59:53

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ولكن ماذا لو كنت تواجه مشكلة مختلفة عند تصفح الويب؟ ربما لاحظت أن متصفح Safari الخاص بك يستخدم Yahoo بدلاً من Google كمحرك البحث الافتراضي الخاص به. قد يكون هذا محبطًا ومربكًا ، ولكن لا تقلق - فهناك حل سهل.



أولاً ، افتح Safari وانتقل إلى قائمة التفضيلات. من هناك ، انقر فوق علامة التبويب "بحث" وحدد Google كمحرك البحث الافتراضي. يجب أن يحل هذا المشكلة ويسمح لك بالبحث باستخدام Google مرة أخرى.



ولكن لماذا تستقر على حل مشكلة واحدة فقط بينما يمكنك تحسين تجربة التصفح بالكامل باستخدام مسرع isharkVPN؟ باستخدام أداتنا القوية ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك.



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2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستخدم رحلات السفاري الخاصة بي باستخدام yahoo بدلاً من google ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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