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عزز نظام Windows 10 الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:02:42

هل سئمت من بطء جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10؟ هل تواجه صعوبة في بث برامجك المفضلة أو تنزيل الملفات بسبب سرعات الإنترنت البطيئة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



تم تصميم تقنية التسريع الخاصة بنا لزيادة سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 400٪ ، مما يمنحك تنزيلات سريعة للغاية وتجارب دفق سلسة. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث غير المنقطع.



لكن مسرع iSharkVPN لا يقتصر فقط على السرعة. تضمن تقنية VPN الخاصة بنا أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت ، وتحمي معلوماتك الشخصية وتحميك من المتسللين والتهديدات الإلكترونية.



فلماذا يكون نظام Windows 10 الخاص بك بطيئًا جدًا؟ قد يكون بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك الكثير من العمليات في الخلفية أو البرامج الضارة أو الفيروسات أو الأجهزة القديمة. ولكن مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك تجاوز هذه المشكلات والاستمتاع بتجربة سريعة وآمنة عبر الإنترنت.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك بعد الآن. قم بالترقية إلى برنامج تسريع iSharkVPN واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يكون نظام windows 10 الخاص بي بطيئًا للغاية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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