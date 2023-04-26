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كيف يمكن لـ IsharkVPN Accelerator حل مشكلة Xbox NAT Type Strict

ishark blog article

2023-04-26 10:02:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ونوع NAT الصارم على Xbox الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



لا تعمل تقنية VPN القوية الخاصة بنا على حماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تعزيز سرعات الإنترنت لديك وتحسين نوع NAT الخاص بك على وحدة التحكم في الألعاب.



مع iSharkVPN Accelerator ، ستتمتع بسرعات تنزيل وتحميل فائقة السرعة ، ووقت تأخير أقل ، واتصال أكثر استقرارًا للألعاب دون انقطاع.



ولكن ما هو نوع NAT بالضبط ولماذا هو مهم للألعاب؟ NAT (ترجمة عنوان الشبكة) هي العملية التي تسمح للعديد من الأجهزة بمشاركة عنوان IP واحد. يحدد نوع NAT مدى سهولة اتصال Xbox الخاص بك بالأجهزة والخوادم الأخرى عبر الإنترنت.



يمكن أن يتسبب نوع NAT الصارم في حدوث مشكلات في التوفيق بين الأشخاص والدردشة الصوتية واللعب عبر الإنترنت. ولكن مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تحسين نوع NAT لديك لفتحه أو تعديله للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة ونوع NAT الصارم؟ قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator ورفع مستوى أداء الألعاب اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يكون نوع xbox nat الخاص بي صارمًا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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