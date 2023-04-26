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تسريع اتصالك بالإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:03:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



لا توفر تقنيتنا المتقدمة اتصال VPN آمنًا فحسب ، بل تزيد أيضًا من سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالتجارب السلسة عبر الإنترنت.



ولكن لماذا نوع NAT معتدل؟ NAT (ترجمة عنوان الشبكة) هي طريقة تستخدم للسماح لأجهزة متعددة بالاتصال بالإنترنت باستخدام عنوان IP واحد. ومع ذلك ، يمكن أن يكون لنوع NAT تأثير على أنشطتك عبر الإنترنت. يمكن أن يحد نوع NAT المعتدل من قدرتك على الاتصال باللاعبين الآخرين في الألعاب عبر الإنترنت ويمكن أن يتسبب في تأخير أو تأخير. مع isharkVPN Accelerator ، يساعد جدار الحماية NAT الخاص بنا على تحسين نوع NAT الخاص بك لضمان حصولك على أفضل تجربة لعب ممكنة على الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة لاتصالك بالإنترنت والاستمتاع بأنشطة سريعة وآمنة عبر الإنترنت. لا تقبل السرعات البطيئة ونوع NAT المعتدل. قم بالتبديل إلى isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا من النوع nat معتدل ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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