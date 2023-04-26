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احم حرية الإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:03:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت والوصول إلى أي موقع ويب تفضله.



ولكن لماذا تحتاج إلى مسرع isharkVPN؟ الجواب يكمن في الجدل حول حيادية الشبكة. مبدأ حيادية الإنترنت هو مبدأ وجوب معاملة جميع حركات الإنترنت على قدم المساواة ، دون تمييز أو معاملة تفضيلية. ومع ذلك ، مع استمرار مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) في التوحيد واكتساب المزيد من القوة ، فإن لديهم القدرة على التلاعب بحركة مرور الإنترنت وتقييد الوصول إلى مواقع ويب معينة.



هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع isharkVPN. باستخدام خدمة VPN الخاصة بنا ، يمكنك تجاوز أي قيود يضعها مزودو خدمة الإنترنت والوصول إلى أي موقع ويب تريده. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقنية التسريع الخاصة بنا ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت لجعل التصفح أسرع.



لا تدع مزودي خدمة الإنترنت يفرضون عليك ما يمكنك وما لا يمكنك فعله عبر الإنترنت. استعد السيطرة مع مسرع isharkVPN. جرب خدمتنا اليوم واستمتع بحرية الإنترنت المفتوح حقًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة سبب سوء حيادية الشبكة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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