التدوين > قم بإلغاء حظر Netflix والبث بشكل أسرع باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بإلغاء حظر Netflix والبث بشكل أسرع باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:03:58

هل سئمت من حظر بعض مواقع الويب وخدمات البث؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع باتصالات أسرع وأكثر استقرارًا بالمواقع والخدمات التي تحبها. سواء كنت تقوم ببث برامجك التلفزيونية المفضلة على Netflix أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت ، فإن برنامج التسريع الخاص بنا يضمن حصولك على أفضل تجربة ممكنة.



ولكن لماذا تم حظر Netflix في المقام الأول؟ الجواب يكمن في اتفاقيات ترخيص المحتوى. تتفاوض Netflix مع مالكي المحتوى للحصول على حقوق بث المحتوى الخاص بهم في مناطق معينة. إذا لم يكن عرض أو فيلم معين متاحًا في منطقتك ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب عدم امتلاك Netflix حقوق بثه هناك.



لحسن الحظ ، يمكن أن تساعدك isharkVPN في تجاوز هذه القيود الإقليمية. من خلال الاتصال بخادم VPN في منطقة مختلفة ، يمكنك خداع Netflix للاعتقاد بأنك موجود في مكان آخر. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى نطاق أوسع من المحتوى ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لذلك لا تدع القيود الإقليمية تعيقك بعد الآن. اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بحرية الوصول إلى المواقع والخدمات التي تحبها ، وكل ذلك أثناء الاستمتاع باتصالات أسرع وأكثر استقرارًا مع ميزة التسريع الخاصة بنا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يتم حظر Netflix ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN