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أطلق العنان لقوة الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:04:43

نظرًا لأن الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية ، فقد أصبحت أهمية حيادية الإنترنت ذات أهمية متزايدة. يشير حيادية الإنترنت إلى مبدأ وجوب التعامل مع جميع حركات الإنترنت على قدم المساواة ، دون تمييز أو محاباة. يضمن هذا المبدأ أن يتمتع كل شخص بإمكانية وصول متساوية إلى الإنترنت ، وهو أمر ضروري للحفاظ على إنترنت مجاني ومفتوح.



في isharkVPN ، نؤمن بأهمية حيادية الشبكة ، ونحن فخورون بأن نقدم لعملائنا ميزة تسريع يمكن أن تساعد في زيادة سرعات الإنترنت مع ضمان دعم مبادئ حيادية الشبكة.



من خلال ميزة التسريع الخاصة بنا ، يمكن للعملاء الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع للبث والألعاب وتنزيل المحتوى. ولكن على عكس مزودي VPN الآخرين ، فإن ميزة تسريع isharkVPN لا تميز ضد أي نوع من حركة مرور الإنترنت. هذا يعني أنه يمكن لعملائنا الاستمتاع بسرعات أعلى لجميع أنواع أنشطة الإنترنت ، دون أي محاباة تجاه أنواع معينة من حركة المرور.



باستخدام ميزة التسريع الخاصة بنا ، يمكن لعملائنا الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع دون المساومة على مبادئ حيادية الشبكة. هذا أمر مهم ، لأنه بدون حيادية الشبكة ، يمكن لمقدمي خدمات الإنترنت التمييز ضد أنواع معينة من حركة المرور ، وتفضيل خدماتهم الخاصة على الخدمات الأخرى. قد يؤدي ذلك إلى إنترنت أقل تنوعًا وانفتاحًا ، مما قد يضر بالمستهلكين والشركات على حدٍ سواء.



لذا ، إذا كنت تبحث عن مزود VPN يقدّر مبادئ حيادية الشبكة مع الاستمرار في تقديم خدمة سريعة وموثوقة ، فلا تنظر إلى أبعد من isharkVPN. تضمن ميزة التسريع لدينا تمتع عملائنا بسرعات إنترنت أسرع دون المساومة على مبادئ حيادية الشبكة ، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي شخص يريد الاستمتاع بالإنترنت المجاني والمفتوح.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة سبب أهمية حيادية الشبكة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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