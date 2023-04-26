التدوين > قل وداعًا للنوافذ المنبثقة المزعجة من Norton باستخدام iSharkVPN Accelerator

قل وداعًا للنوافذ المنبثقة المزعجة من Norton باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:04:58

هل سئمت التعامل مع سرعات الإنترنت البطيئة والنوافذ المنبثقة المزعجة من Norton؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع ميزة تسريع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وأداء محسن. من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت ، تضمن isharkVPN أنه يمكنك تصفح الويب ودفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



لكن لماذا نورتون مزعج للغاية؟ بالنسبة للمبتدئين ، يمكن أن تكون النوافذ المنبثقة والإشعارات المستمرة مشتتة ومزعجة. كما أنه يبطئ جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويستخدم موارد قيمة.



مع isharkVPN ، يمكنك توديع هذه الإزعاج والاستمتاع بتجربة سلسة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم isharkVPN ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية معلوماتك الشخصية والحفاظ على أمانك على الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ قم بالترقية إلى isharkVPN اليوم واستمتع بمزايا سرعات الإنترنت الأسرع وتجربة تصفح خالية من المتاعب.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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