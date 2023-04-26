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قم بحماية نشاطك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:08:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال أحدث التقنيات الخاصة بنا ، نضمن لك سرعات إنترنت فائقة السرعة حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحتوى الذي تحبه دون أي انقطاع.



ولكن لماذا يظهر ماركيز البحث فيما يتعلق بمسرّعنا؟ انه سهل. مع isharkVPN ، يكون نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا تمامًا. لا داعي للقلق بشأن المتسللين أو خروقات البيانات. وعندما يكون نشاطك عبر الإنترنت آمنًا ، تقل احتمالية تتبع محركات البحث مثل Google لعمليات البحث وتعرض لك الإعلانات بناءً على سجل التصفح الخاص بك. وهنا يأتي دور ماركيز البحث - إنه محرك بحث يعطي الأولوية لخصوصية المستخدم.



لذلك لن يقوم برنامج التسريع لدينا بتحسين سرعات الإنترنت فحسب ، بل سيحافظ أيضًا على هويتك على الإنترنت آمنة ومأمونة. قل وداعًا لإبطاء الإنترنت والإعلانات الغازية - قم بالتبديل إلى مسرع isharkVPN اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة سبب ظهور علامة البحث ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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