التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:09:10

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. بفضل تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث المحتوى المفضل لديك دون انقطاع. تعمل ميزة Accelerator الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن حصولك على أقصى استفادة من مزود الخدمة الخاص بك.



بالإضافة إلى ميزة Accelerator الخاصة بنا ، تقدم iSharkVPN أيضًا تجربة تصفح آمنة وخاصة. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح الويب ، أو تقوم بدفق المحتوى ، أو تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن iSharkVPN يغطيك.



الآن ، حول السؤال عن سبب استخدام Safari لبحث Yahoo. ليس سراً أن معظم منتجات Apple تستخدم Google كمحرك البحث الخاص بها. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، كانت شركة آبل تدفع لتنويع خيارات محركات البحث الخاصة بها. نتيجة لذلك ، يوفر Safari الآن خيار استخدام Yahoo كمحرك البحث الافتراضي.



لكن لماذا ياهو؟ حسنًا ، لقد كان موقع Yahoo موجودًا منذ الأيام الأولى للإنترنت وقد اكتسب سمعة طيبة كمحرك بحث موثوق به. أنها توفر مجموعة واسعة من خيارات البحث ولها واجهة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، تُعرف Yahoo بالتزامها بخصوصية المستخدم ، وهو عامل مهم في عالم الإنترنت اليوم.



لذلك ، سواء كنت تتطلع إلى زيادة سرعات الإنترنت لديك أو التأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص ، فإن iSharkVPN يوفر لك الحماية. وباستخدام Yahoo كمحرك البحث الافتراضي على Safari ، يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح موثوقة وجديرة بالثقة. جرب iSharkVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستخدم رحلات السفاري بحث ياهو ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN