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قم بترقية تجربة المراسلة الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator: لماذا تطبيق Signal أفضل من WhatsApp

ishark blog article

2023-04-26 10:09:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المبتكرة ، يمكننا زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪ ، مما يضمن أنه يمكنك التصفح والدفق والتنزيل دون أي تأخير محبط أو تخزين مؤقت.



ولكن هل السرعة هي الشيء الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الاتصال؟ ليس بالضرورة. بينما لا يزال العديد من الأشخاص يعتمدون على تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp ، هناك عدة أسباب تجعل تطبيق isharkVPN's Signal هو الخيار الأفضل.



أولاً وقبل كل شيء ، يوفر تطبيق Signal التشفير من طرف إلى طرف ، مما يعني أن رسائلك ومكالماتك خاصة وآمنة تمامًا. على عكس WhatsApp ، لا يقوم Signal بتخزين أي بيانات على خوادمهم ، مما يجعل من الصعب على المتسللين أو الحكومات اعتراض رسائلك.



الميزة الرئيسية الأخرى لتطبيق Signal هي التزامه بالخصوصية. يجمع Signal القليل جدًا من البيانات عن مستخدميه ، ولا تتم مشاركة البيانات القليلة التي يجمعونها مع معلنين من جهات خارجية. وهذا يجعله خيارًا رائعًا لأي شخص يقدر خصوصيته ويريد حماية معلوماته الشخصية.



أخيرًا ، يقدم Signal مجموعة متنوعة من الميزات التي تجعله تطبيقًا أكثر تنوعًا وسهل الاستخدام من WhatsApp. على سبيل المثال ، يمكنك تعيين نغمات إعلام مخصصة لجهات اتصال فردية ، أو حتى إنشاء مجموعات مخصصة بإعدادات وأذونات محددة.



في الختام ، يعد مسرع isharkVPN و Signal مزيجًا مثاليًا لأي شخص يبحث عن اتصال سريع وآمن ومتعدد الاستخدامات. فلماذا تقبل السرعات البطيئة والخصوصية المخترقة؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وسيجنال اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تكون الإشارة أفضل من whatsapp ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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