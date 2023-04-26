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قم بحماية أطفالك من Snapchats الضارة باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 10:09:32

هل أنت قلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة اتصالاً سريعًا وآمنًا بالإنترنت ، مما يسمح لك بتصفح الويب براحة بال.



لكن الأمر لا يتعلق فقط بحماية نفسك عبر الإنترنت - إنه يتعلق أيضًا بحماية أطفالك. مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ، من المهم مراقبة ما يفعله أطفالك عبر الإنترنت ، لا سيما على منصات مثل Snapchat.



أظهرت الدراسات الحديثة أن Snapchat يمكن أن يكون له آثار سلبية على الأطفال حتى سن 12 عامًا. يمكن أن يؤدي تركيز التطبيق على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فترة قصيرة من الوقت إلى الافتقار إلى المساءلة وتشجيع السلوك المحفوف بالمخاطر.



علاوة على ذلك ، فإن ميزة "الخطوط" في التطبيق ، والتي تكافئ المستخدمين على إرسال لقطات لبعضهم البعض باستمرار ، يمكن أن تخلق إحساسًا بالضغط والإدمان للمستخدمين الشباب.



ولكن مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تنعم براحة البال وأنت تعلم أن نشاط طفلك على الإنترنت محمي. تضمن تقنية VPN الآمنة الخاصة بنا أن يكون نشاط طفلك على الإنترنت خاصًا وآمنًا ، وتعني سرعات الاتصال السريعة لدينا أنه لا يزال بإمكانه الاستمتاع بأنشطته المفضلة على الإنترنت دون أي تأخير.



في عالم اليوم الرقمي ، من المهم أكثر من أي وقت مضى إعطاء الأولوية للخصوصية والأمان عبر الإنترنت لك ولأطفالك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أنك محمي من التهديدات عبر الإنترنت ويمكنك مراقبة نشاط طفلك عبر الإنترنت لضمان سلامته.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يعتبر Snapchat سيئًا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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