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تحكم في أمنك وسرعتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-26 10:09:39

iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي لتصفح إنترنت آمن وسريع



في العصر الرقمي اليوم ، أصبح أمان الإنترنت والخصوصية مصدر قلق كبير لمستخدمي الإنترنت. نسمع كل يوم عن الهجمات الإلكترونية وخروقات البيانات والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت التي تعرض معلوماتنا الشخصية للخطر. هذا هو السبب في أن وجود خدمة VPN موثوقة وآمنة مثل iSharkVPN Accelerator أمر ضروري لتصفح إنترنت آمن وسريع.



يوفر iSharkVPN Accelerator اتصالاً آمنًا ومشفّرًا بالإنترنت يحمي أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. إنه يخفي عنوان IP الخاص بك ويقوم بتشفير بياناتك ، مما يجعل من المستحيل على المتسللين أو الوكالات الحكومية أو أي جهة خارجية أخرى مراقبة أنشطة الإنترنت الخاصة بك.



لكن iSharkVPN Accelerator لا يتعلق بالأمان فقط ؛ كما أنه يوفر سرعات إنترنت فائقة السرعة تضمن التدفق السلس والألعاب والتنزيل. مع أكثر من 100 خادم منتشرة في أكثر من 20 دولة ، يمكنك الاتصال بالخادم الأقرب إليك والاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة.



لذلك ، سواء كنت تقوم ببث برنامجك التلفزيوني المفضل على Netflix ، أو تقوم بتنزيل ملفات كبيرة ، أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator يضمن لك الحصول على أفضل سرعات إنترنت ممكنة دون المساس بأمنك.



الآن ، دعنا نتحدث عن سبب استخدام Safari لـ Yahoo بدلاً من Google.



أعلنت شركة Apple مؤخرًا أنها ستستخدم Yahoo كمحرك البحث الافتراضي لمتصفح Safari الخاص بها. لقد فاجأت هذه الخطوة الكثيرين ، حيث كان Google محرك البحث الافتراضي لـ Safari لسنوات.



السبب وراء هذا التغيير بسيط: خصوصية المستخدم. تتعامل Apple مع خصوصية المستخدم على محمل الجد ، وتريد تزويد مستخدميها بتجربة تصفح خاصة وآمنة. لا تقوم Yahoo ، بخلاف Google ، بتتبع بيانات المستخدم أو جمع المعلومات لأغراض استهداف الإعلانات.



باستخدام Yahoo كمحرك البحث الافتراضي ، يمكن لمستخدمي Safari الاستمتاع بتجربة تصفح خاصة وآمنة دون القلق بشأن تتبع بياناتهم أو جمعها. تتماشى هذه الخطوة مع التزام Apple بخصوصية المستخدم وأمانه.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN آمنة وسريعة ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل النهائي. وإذا كنت تستخدم Safari ، فيمكنك الآن الاستمتاع بتجربة تصفح خاصة وآمنة مع Yahoo كمحرك البحث الافتراضي. مع iSharkVPN Accelerator و Safari مع Yahoo ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام رحلات السفاري باستخدام yahoo بدلاً من google ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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