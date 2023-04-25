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حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:32:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات فائقة ، مما يضمن عدم مواجهة أي تأخير أثناء أنشطتك عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن أيضًا نعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك. مع isharkVPN ، يتم تشفير بياناتك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد التهديدات السيبرانية وخروقات البيانات.



بالحديث عن الأنشطة عبر الإنترنت ، هل تساءلت يومًا عن سبب استخدام Spotify لميكروفونك؟ إنها في الواقع ميزة تسمح للتطبيق بالاستماع إلى الضوضاء المحيطة وضبط مستوى الصوت وفقًا لذلك. ومع ذلك ، إذا كنت غير مرتاح لهذه الميزة ، فيمكنك تعطيلها بسهولة في إعدادات التطبيق.



فلماذا لا تعزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN؟ جربه اليوم وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالبث السلس.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام Spotify باستخدام الميكروفون الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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