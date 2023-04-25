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فوائد استخدام مسرع isharkVPN لتجربة آمنة وسريعة عبر الإنترنت

ishark blog article

2023-04-25 22:34:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يمكن لتقنيتنا القوية أن تزيد من سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 150٪ ، مما يجعل تجربتك على الإنترنت أكثر سلاسة ومتعة.



لكن انتظر ، لماذا يوجد شعار Yahoo في Google Chrome؟ هذا في الواقع لأن Yahoo هو أحد محركات البحث الافتراضية التي تأتي محملة مسبقًا في Chrome. ومع ذلك ، إذا كنت تفضل استخدام محرك بحث مختلف ، فيمكنك تغييره بسهولة في إعدادات Chrome.



بالعودة إلى مسرع isharkVPN ، لا تعمل خدمتنا على تسريع الإنترنت فحسب ، بل تضمن أيضًا خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. تحمي تقنية التشفير الحديثة الخاصة بنا معلوماتك الشخصية من المتسللين ومجرمي الإنترنت ، بينما تعني سياستنا الصارمة بعدم الاحتفاظ بالسجلات أننا لا نحتفظ أبدًا بأي سجل لنشاطك على الإنترنت.



بالإضافة إلى ذلك ، من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستتمتع بتجربة خالية من المتاعب مع مسرع isharkVPN. سواء كنت تعمل من المنزل ، أو تقوم ببث المحتوى المفضل لديك ، أو مجرد تصفح الويب ، فإن أداة التسريع لدينا هي الأداة المثالية لتحسين تجربة الإنترنت لديك.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والأمان على الإنترنت للخطر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يوجد شعار yahoo في google chrome ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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