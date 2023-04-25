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قم بحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-25 22:35:19

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تتيح لك هذه التقنية المبتكرة تجربة سرعات فائقة أثناء تصفح الويب وبث مقاطع الفيديو وتنزيل المحتوى.



لكن هل تساءلت يومًا عن مخاطر منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok؟ في الآونة الأخيرة ، كانت هناك مخاوف عديدة بشأن خصوصية المستخدم وأمانه على تطبيق مشاركة الفيديو الشهير. تم اتهام التطبيق بجمع بيانات المستخدم ومشاركتها مع شركات خارجية ، فضلاً عن كونه منصة للتنمر عبر الإنترنت ونشر معلومات مضللة.



مع مسرّع iSharkVPN ، يمكنك حماية خصوصيتك على الإنترنت ومنع مشاركة معلوماتك الشخصية دون موافقتك. من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، تضمن iSharkVPN أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



لذلك لا تتحمل السرعات البطيئة والمخاطر الأمنية المحتملة بعد الآن! قم بالترقية إلى مسرع iSharkVPN واستمتع بتصفح سريع وآمن مع حماية خصوصيتك على الإنترنت. وتذكر ، كن دائمًا على اطلاع دائم بالمخاطر المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok. حافظ على سلامتك وأمانك مع iSharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تيك توك سيئًا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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