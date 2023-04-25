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احم نفسك من مخاطر TikTok باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:35:42

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ولكن لماذا تتوقف عند مجرد تحسين تجربتك على الإنترنت؟ دعنا نتحدث عن سبب عدم كون TikTok ، أحد أكثر التطبيقات شعبية في السنوات الأخيرة ، هو الخيار الأفضل لرفاهيتك الرقمية.



أولاً وقبل كل شيء ، تعرضت TikTok لانتقادات بسبب ممارسات الخصوصية الخاصة بها. يجمع التطبيق قدرًا هائلاً من البيانات الشخصية من مستخدميه ، بما في ذلك معلومات الموقع ومعلومات الجهاز وحتى البيانات الحيوية مثل التعرف على الوجه. ثم يتم استخدام هذه البيانات لإنشاء ملفات تعريف مفصلة للمستخدمين والإعلانات المستهدفة ، والتي يمكن أن تكون مصدر قلق لكثير من المستخدمين.



بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أن TikTok تسهل التنمر الإلكتروني والمضايقات. يمكن أن يكون قسم التعليقات في التطبيق أرضًا خصبة للتعليقات البغيضة ، ومن المعروف أن خوارزمية التطبيق تروج لمحتوى مهين أو مسيء.



أخيرًا ، يمكن أن يكون TikTok مضيعة للوقت. بفضل التدفق اللامتناهي لمقاطع الفيديو القصيرة ، من السهل الانغماس في التطبيق وقضاء ساعات في التمرير بلا تفكير. يمكن أن يكون هذا ضارًا بشكل خاص للمستخدمين الشباب الذين قد يهملون أنشطة مهمة أخرى ، مثل العمل المدرسي أو النشاط البدني.



لذا ، لماذا لا تعطي الأولوية لسلامتك وكفاءتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN؟ بفضل تقنيتنا القوية ، يمكنك تجاوز أي قيود مقيدة والاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. لا تدع TikTok والتطبيقات الضارة الأخرى تستهلك كل وقتك واهتمامك - أعط الأولوية لرفاهيتك الرقمية مع مسرع isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تيك توك سيئًا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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