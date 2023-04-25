التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:35:49

هل أنت قلق بشأن خصوصية نشاطك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لحماية معلوماتك الشخصية أثناء تصفح الإنترنت.



مع iSharkVPN Accelerator ، يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ويتم إخفاء هويتك عبر الإنترنت عن أعين المتطفلين. قل وداعًا للمتسللين والجواسيس ولصوص البيانات - يحافظ برنامج iSharkVPN Accelerator على أمان وسلامة بياناتك.



ولكن لماذا تعتبر الخصوصية على الإنترنت مهمة جدًا؟ ليس سراً أن شركات مثل TikTok تجمع بيانات المستخدم لبيعها للمعلنين. في الواقع ، تم اتهام TikTok بجمع بيانات عن مواقع الأطفال وأرقام هواتفهم وحتى بيانات القياسات الحيوية دون موافقة. يمكن أن يؤدي هذا النوع من التنقيب في البيانات إلى إعلانات مستهدفة ونوافذ منبثقة تدخلية وحتى سرقة الهوية.



لهذا السبب من المهم حماية خصوصيتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator. من خلال خوادمنا السريعة والآمنة ، يمكنك تصفح الإنترنت دون خوف من تعرض بياناتك للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام من السهل الاتصال بشبكة VPN وبدء التصفح براحة البال.



فما تنتظرون؟ قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator وداعًا لمخاطر التنقيب عن البيانات. من خلال أسعارنا المعقولة وميزات الأمان من الدرجة الأولى ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومأمون. اشترك اليوم واستمتع بحرية تصفح الإنترنت دون خوف من التعقب أو الاختراق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يعتبر tiktok سيئًا للخصوصية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN