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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:36:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال أحدث التقنيات الخاصة بنا ، يمكننا توفير اتصالات فائقة السرعة ووصول غير محدود إلى أي موقع ويب ترغب فيه.



لكن لماذا يعتبر Tor بطيئًا جدًا بالمقارنة؟ الجواب يكمن في طريقة عمل Tor. يقوم Tor بتوجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال عدة خوادم مختلفة ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن هذه الطبقة الإضافية من الأمان تأتي بسعر التكلفة - السرعة. في كل مرة تمر فيها حركة المرور الخاصة بك عبر خادم مختلف ، فإنها تبطئ الاتصال. هذا هو المكان الذي تتفوق فيه مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا باتصال آمن وسريع دون التضحية بخصوصيتك.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN على خدمات VPN الأخرى؟ توفر خدمتنا نطاقًا تردديًا غير محدود ، وتشفير 256 بت ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات لضمان بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا. نقدم أيضًا تطبيقات سهلة الاستخدام لجميع الأنظمة الأساسية الرئيسية ، بما في ذلك Windows و macOS و Android و iOS. مع مسرع isharkVPN ، لن تقلق أبدًا بشأن سرعات الإنترنت البطيئة أو المواقع المحجوبة مرة أخرى.



في الختام ، مسرع isharkVPN هو الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربته على الإنترنت. بفضل تقنيتنا المتقدمة والتزامنا بالخصوصية ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة دون التضحية بأمنك. قل وداعًا للاتصالات البطيئة والوصول المقيد - جرب مسرع isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تكون بطيئة للغاية ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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