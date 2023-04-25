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حماية خصوصيتك وتعزيز اتصالك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:36:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك تصفح الويب أو بث برامجك التلفزيونية وأفلامك المفضلة؟ هل تشعر بعدم الارتياح للرد على المكالمات الواردة من أرقام مجهولة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى التحقق من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع واتصال محسن أثناء تصفح الويب أو بث المحتوى المفضل لديك. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت لضمان حصولك على سرعات فائقة ، بغض النظر عن موقعك أو جهازك.



لكن هذا ليس كل شيء. يحافظ مسرع isharkVPN أيضًا على سلامتك وأمانك أثناء اتصالك بالإنترنت. بفضل تقنية التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك على الإنترنت محمية من أعين المتطفلين والمتسللين.



وإذا كنت تتساءل عن سبب استمرار تلقيك للمكالمات من أرقام غير معروفة ، فيمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN في ذلك أيضًا. باستخدام ميزة معرف المتصل المضمنة ، يمكنك تحديد هوية المتصل بسرعة وتحديد ما إذا كنت تريد الرد على المكالمة أم لا.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وأمان محسّن وراحة البال عند الرد على المكالمات من أرقام غير معروفة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في العالمين - السرعة والأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يتصل بي رقم غير معروف ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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