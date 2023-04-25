التدوين > تعظيم تجربة اللعب الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator: لماذا يعتبر Warzone 2 بطيئًا جدًا وكيفية إصلاحه

تعظيم تجربة اللعب الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator: لماذا يعتبر Warzone 2 بطيئًا جدًا وكيفية إصلاحه

ishark blog article

2023-04-25 22:37:33

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إذن لماذا تعد لعبة Warzone 2 بطيئة جدًا في المقام الأول؟ هناك عدة أسباب. أولاً وقبل كل شيء ، يمكن أن تكون متطلبات معالجة الرسومات والرسومات في اللعبة عالية جدًا ، خاصةً على الأجهزة ذات النهاية المنخفضة أو اتصالات الإنترنت الأبطأ. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسهم حمل الخادم والمسافة أيضًا في التأخير ، مثل ازدحام الشبكة والتداخل.



لحسن الحظ ، يعالج برنامج isharkVPN كل هذه المشكلات عن طريق توجيه اتصالك عبر شبكتنا العالمية من الخوادم عالية السرعة. لا يقلل هذا من زمن الانتقال ويحسّن السرعة والاستقرار فحسب ، بل يتخطى أيضًا أي ازدحام أو تداخل في الشبكة قد يؤثر على طريقة لعبك.



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