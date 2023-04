التدوين > iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي للخصوصية والأمان عبر الإنترنت.

iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي للخصوصية والأمان عبر الإنترنت.

ishark blog article

2023-04-25 22:39:54

نظرًا لأن البث أصبح أكثر شيوعًا ، يلجأ العديد من الأشخاص إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتحسين تجربتهم. وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN. تم تصميم هذه الأداة المبتكرة لتسريع اتصالك بالإنترنت وتحسين جودة البث لديك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس.



ولكن حتى مع أفضل VPN ، قد لا تزال تتساءل عن سبب عدم وجود يلوستون على Paramount Plus. كان العرض الناجح مفضلاً لدى المعجبين منذ عرضه لأول مرة في 2018. فلماذا لا تجده على منصة البث؟



الجواب بسيط: قضايا الترخيص. يلوستون مرخصة حاليًا لخدمة بث الطاووس من NBCUniversal. في حين أن شركة Paramount Plus لديها صفقة مع شركة ViacomCBS ، التي تمتلك حقوق يلوستون ، إلا أنها لا تمتلك الحقوق الحصرية في العرض. هذا يعني أنه لا يمكن بثه دون انتهاك عقد NBCUniversal.



ولكن لا تقلق ، فلا يزال هناك الكثير من العروض والأفلام الرائعة الأخرى لمشاهدتها على Paramount Plus. من البرامج التلفزيونية الكلاسيكية مثل Cheers و Frasier إلى الأغاني الحديثة مثل The Good Fight و Star Trek: Picard ، هناك شيء للجميع. ومع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بكل هذه العروض والأفلام دون أي انقطاع أو تخزين مؤقت.



لذلك إذا كنت من عشاق البث وتبحث عن طريقة لتحسين تجربتك ، ففكر في تجربة مسرع isharkVPN. وعلى الرغم من أنك لن تجد Yellowstone في Paramount Plus ، فلا يزال لديك الكثير من الخيارات الرائعة الأخرى للاختيار من بينها. تدفق سعيد!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا ليس Yellowstone في الأهمية الإضافية ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN