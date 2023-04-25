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أطلق العنان لسرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:42:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء تصفح مواقع الويب المفضلة لديك؟ هل تجد محرك البحث الخاص بك يتحول باستمرار إلى Yahoo ، حتى عندما تفضل محركًا مختلفًا؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



يعد مسرع iSharkVPN أداة قوية يمكنها زيادة سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 100٪. إنه يعمل عن طريق ضغط البيانات وتوجيهها عبر شبكة iSharkVPN ، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه المعلومات للتنقل بين جهازك والموقع الإلكتروني الذي تزوره.



لكن هذا ليس كل شيء - يتضمن مسرع iSharkVPN أيضًا ميزة تمنع محرك البحث الخاص بك من إعادة التوجيه تلقائيًا إلى Yahoo. أبلغ العديد من المستخدمين عن إحباطهم من تخلف محرك البحث الخاص بهم عن Yahoo ، حتى عندما قاموا بتعيين محرك آخر كخيار مفضل لديهم. يضمن حل iSharkVPN أنه يمكنك استخدام أي محرك بحث تفضله دون أي عمليات إعادة توجيه غير مرغوب فيها.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة وعمليات إعادة التوجيه المزعجة لمحرك البحث تعيقك لفترة أطول. جرب مسرع iSharkVPN واستمتع بتصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر موثوقية اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستمر محرك البحث الخاص بي في التحول إلى yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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