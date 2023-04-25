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لماذا يعد Net Neutrality سيئًا وكيف يمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN؟

ishark blog article

2023-04-25 22:43:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تبحث عن طريقة لتجاوز اختناق مزود خدمة الإنترنت الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تسمح تقنية التسريع الخاصة بنا بسرعات إنترنت فائقة ، حتى في أوقات ذروة الاستخدام. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس والألعاب والتصفح.



لكن لماذا تحتاج إلى مسرّع في المقام الأول؟ الجواب بسيط: حيادية الشبكة. حيادية الإنترنت هي المبدأ القائل بأن جميع حركة الإنترنت يجب أن تعامل على قدم المساواة من قبل مزودي خدمة الإنترنت. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، رأينا مزودي خدمة الإنترنت يخنقون أنواعًا معينة من حركة المرور ، مثل خدمات البث ، من أجل دفع خدماتهم الخاصة أو إجبار العملاء على الترقية إلى خطط أكثر تكلفة.



هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع isharkVPN. من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت وتوجيهها عبر خوادمنا ، يمكننا تجاوز اختناق مزود خدمة الإنترنت وتقديم سرعات إنترنت سريعة وموثوقة لك.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط. مع isharkVPN ، تحصل أيضًا على فائدة إضافية تتمثل في الخصوصية والأمان. يضمن التشفير العسكري الخاص بنا أن يكون نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا ، ويحميك من المتسللين والمراقبة الحكومية.



فلماذا تستقر على الإنترنت البطيء والمخنق؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واستمتع بإنترنت سريع وموثوق وآمن اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة سبب سوء حيادية الشبكة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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