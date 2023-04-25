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عزز أمانك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Password Manager

ishark blog article

2023-04-25 22:43:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN. باستخدام هذه الميزة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة بث سلسة. قل وداعًا للإيقاف المؤقت المحبط والتخزين المؤقت!



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. ميزة رئيسية أخرى هي مدير كلمات المرور الخاصة بهم. في عالم اليوم ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون لديك كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك على الإنترنت. ولكن مع وجود العديد من الروايات ، قد يكون من الصعب تذكرها جميعًا. وهنا يأتي دور مدير كلمات المرور الخاص بـ isharkVPN. فهو يخزن جميع كلمات المرور الخاصة بك بأمان في مكان واحد ، لذلك لا داعي للقلق بشأن نسيانها أو استخدام كلمات مرور ضعيفة مرة أخرى.



لكن isharkVPN لا يتعلق فقط بالسرعة والأمان. كما أنهم يعطون الأولوية لخدمة العملاء ، مع وجود فريق دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع متاح دائمًا للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف. بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتهم سهلة الاستخدام تجعل من السهل على الأشخاص الأقل ذكاءً من الناحية التقنية استخدامها.



فلماذا تختار isharkVPN؟ من خلال ميزة التسريع ومدير كلمات المرور وخدمة العملاء من الدرجة الأولى والواجهة سهلة الاستخدام ، فإنهم يقدمون كل ما تحتاجه للحصول على تجربة سلسة وآمنة عبر الإنترنت. قل وداعًا للسرعات البطيئة وكلمات المرور الضعيفة ، ومرحبًا بـ isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مدير كلمات المرور ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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