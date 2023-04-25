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قم بحماية هويتك على الإنترنت وأمنك المالي باستخدام isharkVPN Accelerator و RFID Blocking Wallet

ishark blog article

2023-04-25 22:44:35

تقديم الحماية القصوى لحياتك على الإنترنت وغير متصل - مسرع isharkVPN ومحفظة حجب RFID



في عالم اليوم ، حيث نعتمد بشدة على التكنولوجيا ، فإن الحفاظ على أمان حياتنا على الإنترنت أمر في غاية الأهمية. مع تزايد التهديدات الإلكترونية يومًا بعد يوم ، من الضروري ضمان حماية بياناتك الشخصية ونشاطك عبر الإنترنت. هذا هو المكان الذي يأتي فيه isharkVPN Accelerator ليوفر لك الحماية القصوى لحياتك على الإنترنت.



isharkVPN Accelerator هي أداة قوية تقوم بتشفير وتأمين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن بقاء نشاطك على الإنترنت خاصًا وآمنًا. إنه يخفي عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت ، كما يمنع المتسللين من الوصول إلى بياناتك الشخصية. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة ، مع العلم أن أمنك على الإنترنت في أيد أمينة.



لكن مخاوفك الأمنية لا تنتهي فقط بحياتك على الإنترنت. تحتاج حياتك في وضع عدم الاتصال أيضًا إلى الحماية ، وهنا يأتي دور محافظ حجب RFID. تُستخدم تقنية RFID (تحديد ترددات الراديو) في بطاقات الائتمان وجوازات السفر وحتى بعض تراخيص القيادة لتخزين المعلومات الشخصية. ومع ذلك ، يمكن أيضًا لمجرمي الإنترنت استخدام نفس التقنية لسرقة بياناتك الشخصية عن طريق مسح بطاقاتك ضوئيًا من مسافة بعيدة.



هذا هو المكان الذي تأتي فيه محافظ حجب RFID. تحتوي هذه المحافظ على بطانة خاصة تمنع الإشارات الكهرومغناطيسية التي تستخدمها تقنية RFID. يضمن ذلك أن تظل بياناتك الشخصية آمنة ، وأنك محمي من سرقة الهوية المحتملة.



فلماذا تستخدم محافظ isharkVPN Accelerator و RFID معًا؟ الإجابة بسيطة - فهي توفر لك حماية شاملة طوال حياتك ، سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال. مع isharkVPN Accelerator ، يكون نشاطك على الإنترنت محميًا ، ومع محفظة حجب RFID ، تكون بياناتك الشخصية آمنة في العالم المادي.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن الحماية القصوى لحياتك على الإنترنت وغير متصل ، فإن محافظ حجب isharkVPN و RFID هي مزيج مثالي. باستخدام هذه الأدوات ، يمكنك تصفح الإنترنت والقيام بأنشطتك اليومية براحة بال تامة مع العلم أن بياناتك الشخصية ونشاطك على الإنترنت محمية. جربهم اليوم واختبر المستوى النهائي للأمان طوال حياتك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام محفظة حجب rfid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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