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قم بحماية خصوصيتك وتسريع سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN

ishark blog article

2023-04-25 22:44:50

هل سئمت من المعاناة من بطء سرعات الإنترنت أثناء البث أو التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تعزيز سرعات الإنترنت بنسبة تصل إلى 300٪ ، مما يسمح بتجارب البث والألعاب والتصفح السلسة.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط. الأمان مهم بنفس القدر ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتطبيقات المراسلة مثل Telegram. هل تعلم أن Telegram ليس آمنًا كما تعتقد؟ على الرغم من أنه يتميز بالتشفير من طرف إلى طرف ، إلا أنه لا يقوم بتشفير البيانات الوصفية ، مما يترك معلوماتك الشخصية عرضة للقراصنة والمراقبة الحكومية.



مع isharkVPN ، لا يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت فحسب ، بل يمكنك أيضًا التأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير كل حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، بما في ذلك البيانات الوصفية ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين أو الوكالات الحكومية مراقبة نشاطك عبر الإنترنت.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة ونقص الأمان يعوقان تجربتك على الإنترنت بعد الآن. قم بالتبديل إلى مسرع isharkVPN واشعر بالفرق في السرعة والأمان. اشترك اليوم واختبر أفضل ما في العالمين.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تجعل Telegram غير آمن ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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