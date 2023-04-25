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تسريع متصفح Tor الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:45:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام متصفح Tor؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يمكن لتقنية التسريع القوية لدينا أن تعزز سرعات تصفح Tor وتوفر لك تجربة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية.



يُعرف متصفح Tor بالبطء نظرًا لطبقات التشفير المتعددة وإعادة التوجيه التي يستخدمها لحماية خصوصيتك على الإنترنت. في حين أن هذا المستوى من الأمان ضروري لبعض المستخدمين ، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء تجربة التصفح الخاصة بك. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز بعض الاختناقات في شبكة Tor والاستمتاع بأوقات تحميل أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتنزيلات أسرع.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وإعطاء الأولوية لحركة مرور البيانات لتقليل زمن الوصول وتحسين أوقات الاستجابة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يعتمدون على Tor في أنشطة مثل الألعاب عبر الإنترنت أو مؤتمرات الفيديو أو مكالمات VOIP.



بالإضافة إلى ميزات تعزيز الأداء ، تقدم isharkVPN أيضًا حماية من الدرجة الأولى وحماية الخصوصية. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين أو مزودي خدمة الإنترنت أو الوكالات الحكومية مراقبة أنشطتك عبر الإنترنت. تضمن طبقة الأمان الإضافية هذه أن تظل بياناتك وهويتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة في جميع الأوقات.



فلماذا تعاني من سرعات تصفح Tor البطيئة بينما يمكنك تحسين تجربتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN؟ جربه اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وأكثر موثوقية مع ميزة إضافية تتمثل في تعزيز الخصوصية والأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تجعل متصفح tor بطيئًا للغاية ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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