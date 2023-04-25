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قم بتأمين وجودك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و DuckDuckGo

ishark blog article

2023-04-25 22:46:36

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التحميل الطويلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تستخدم هذه الأداة المبتكرة خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت ومنحك سرعات فائقة لجميع أنشطتك على الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو والألعاب المتأخرة. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو العمل من المنزل أو مجرد تصفح الويب ، ستساعدك هذه الأداة في تحقيق أقصى استفادة من اتصالك بالإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - يأتي isharkVPN أيضًا مع ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك محمية دائمًا.



وبينما تستمتع باتصال الإنترنت السريع والآمن ، فلماذا لا تأخذ خصوصيتك إلى أبعد من ذلك مع DuckDuckGo؟ يعطي محرك البحث هذا الأولوية لخصوصيتك من خلال عدم تتبع عمليات البحث أو جمع معلوماتك الشخصية. باستخدام DuckDuckGo ، يمكنك تصفح الويب دون القلق بشأن الإعلانات المتطفلة أو انتهاكات البيانات.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والتتبع الغازي عندما يمكنك الحصول على تجارب سريعة وآمنة وخاصة عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN و DuckDuckGo؟ جربهم اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام duckduckgo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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